Bad Segeberg (ots) – Nach einem Einbruch am 25.Oktober in ein Einfamilienhaus in Tornesch sucht die Polizei Zeugen. Am Freitag verschafften sich gegen 20:25 Uhr zwei bisher unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus im Ortsrand von Tornesch. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss und betraten die Wohnräume, während sich die 84-jährige Bewohnerin im Dachgeschoss aufhielt. Als die Rentnerin die Treppe zum Erdgeschoss benutzte, flohen die Einbrecher ohne Beute. An dem aufgebrochenen Fenster hatten die Einbrecher jedoch einen Schaden von etwa 500 Euro verursacht. Zeugen, die in der Zeit von 20:00 bis 20:30 Uhr verdächtige Personen oder Kraftfahrzeuge im oder im Umfeld des Gärtnerweges bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Pinneberg unter der Telefonnummer 04101 2020 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Claus Volkenandt Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: Claus.Volkenandt@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de