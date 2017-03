POL-SE: Tornesch – Polizei informiert über Sprechzeiten des Bürgerbüros

Bad Segeberg (ots) – Ab dem 1. April 2017 bietet die Polizei in den ehemaligen Räumlichkeiten der Polizeistation Tornesch veränderte Sprechzeiten an. Aufgrund rückläufiger oder gar ausgebliebener Bürgerbesuche werden die Sprechzeiten vorerst angepasst. Die polizeiliche Betreuung der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Tornesch wird zukünftig regelmäßig mittwochs zwischen 16 Uhr und 18 Uhr im Rahmen einer Bürgersprechstunde gewährleistet. Medienvertreter werden gebeten, die Sprechzeiten in Tornesch regelmäßig bekannt zu geben. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de