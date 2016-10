POL-SE: Tornesch – Polizei nimmt Einbrecher auf frischer Tat fest

Bad Segeberg (ots) – Nachdem Einbrecher im Kreis Pinneberg in den zurückliegenden Wochen wiederholt in verschiedene Filialen einer Bäckerei eingedrungen waren, hat die Polizei in der vergangenen Nacht zwei Männer bei einem Einbruch in eine weitere Filiale in Tornesch auf frischer Tat festgenommen. Nach den vorangegangenen Einbrüchen in Filialen der Stadtbäckerei in Tornesch, Rellingen und Pinneberg obervierten Polizeikräfte des Polizeireviers Pinneberg gemeinsam mit weiteren Kräften der 1. Einsatzhundertschaft der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig Holstein (PD AFB) in der Nacht von gestern auf heute die entsprechenden Filialen. Gegen Mitternacht beobachteten die eingesetzten Beamten im Bereich der Straße Ohlenhoff in Tornesch zwei verdächtige männliche Personen, die sich dem Objekt näherten. Die beiden Männer verschafften sich gewaltsam einen Zugang zu dem Objekt, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Anschließend betraten sie die Räumlichkeiten der Filiale. Während Einsatzkräfte der PD AFB einen der Tatverdächtigen im Objekt festnehmen konnten, versuchte der zweite Täter zunächst, sich der Festnahme zu entziehen und flüchtete zu Fuß. Im Rahmen seines Fluchtversuchs warf der Mann einen sogenannten Kuhfuß nach den Polizisten, was die Beamten nicht davon abhalten konnte, ihn noch in unmittelbarer Nähe zum Tatort festzunehmen. Im weiteren Verlauf entdeckten die Einsatzkräfte das im Nahbereich abgestellte vermeintliche Täterfahrzeug und ließen das fortan beschlagnahmte Auto einschleppen. Schlussendlich verbrachten die beiden festgenommenen Männer, ein 32-jähriger aus dem Kreis Pinneberg und ein 31-jähriger aus der benachbarten Hansestadt Hamburg, den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam in Pinneberg. Nähere Informationen zu den vorangegangenen Einbrüchen sind den entsprechenden Medieninformationen der Polizeidirektion Bad Segeberg unmittelbar zu entnehmen. http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3464538 http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3410782 Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de