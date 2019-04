Bad Segeberg (ots) – Bereits am Donnerstagabend, den 4. April 2019, ist es zu einer erneuten Stilllegung einer erst am Vortag geschlossenen Shisha-Bar gekommen. Zahlreiche Beamte waren im Einsatz. Am späten Abend hatten Polizeibeamte während ihrer Streifenfahrt bemerkt, dass in der eigentlich geschlossenen Einrichtung anscheinend normaler Betrieb stattfindet. Mit weiteren hinzugezogenen Beamten betraten sie gegen 23:45 Uhr die Bar und trafen dort auf rund zwei Dutzend Besucher. Ein 21-Jähriger aus dem Kreis Pinneberg gab sich den Beamten gegenüber als Verantwortlicher zu erkennen. Eine Erlaubnis für den Betrieb der Shisha-Bar konnte er nicht vorweisen. Die Polizisten stellten das bestehende Verbot erneut klar und forderten die Anwesenden anschließend auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de