Bad Segeberg (ots) – Im Kokoschkaweg in Tornesch ist es am gestrigen Abend gegen 17:20 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung an der Außenfassade eines Reihenhauses gekommen. Aufmerksame Nachbarn bemerkten den Rauch und begaben sich sofort mit einem Feuerlöscher und einem Wasserschlauch zum Grundstück, dessen Bewohner zu dieser Zeit nicht im Hause waren. Aus einem vergitterten Kellerfensterschacht war offenes Feuer zu erkennen und dem Schornstein drang starker Rauch ins Freie, so dass die herbeigerufene Feuerwehr mit Atemschutzträgern das Gebäude über die Terrasse betraten. Personen konnten nicht im Hause angetrofffen werden, die Hauskatze wurde ins Freie geholt. Die Kriminalpolizei fragt in diesem Zusammenhang, ob in diesem Straßenzug zur Brandzeit verdächtige Personen wahrgenommen wurden, da eine Brandstiftung zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101 / 2020 Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Kai Hädicke-Schories Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Kai.Haedicke-Schories@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de