Bad Segeberg (ots) – Am frühen Sonntagmorgen ist es in der Feldmark im Bereich Olenesch und Westerlohtwiete (nördlich des Wischmöhlenwegs/Kreisstraße 22) zu einem Abbrennen von dort unerlaubt abgeladenem Abfall gekommen. Gegen 6:40 Uhr ging bei der Einsatzleitstelle die Meldung ein, dass an der besagten Stelle auf einer Grünfläche neben der Fahrbahn Unrat brennen soll. Vor Ort löschte die Feuerwehr den Brand. Die Polizeibeamten fanden verkohlte Metall- und Plastikgegenstände vor. Reste von Kanistern für Verdünnungsmitteln und Sprühdosen sowie Pressholz konnten festgestellt werden. Offenbar hatte es dem Verursacher nicht ausgereicht, derartige Abfälle mitten in der Natur abzuladen. So wurden die Hinterlassenschaften zudem entzündet. In Anbetracht der bereits lange Zeit anhaltenden Trockenheit haben sich neben dem unerlaubten Ablagern der Gefahrstoffe durch das Feuer weitere erhebliche Gefahren für die angrenzenden Felder und Bäume ergeben. Die zügig einschreitende Feuerwehr hat in diesem Fall Schlimmeres verhindert. Die Umweltermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Pinneberg ermitteln wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr und wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 202-0 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de