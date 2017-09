Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Samstag ist es in der Zeit von 19:00 – 23:10 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruch in Tornesch gekommen. Bislang unbekannte Täter wollten in ein Einfamilienhaus im Esinger Weg einbrechen. Nachdem ersten Aufbruchsversuche scheiterten, gelang es den Tätern schließlich eine Tür zu öffnen. Dabei löste allerdings die Alarmanlage des Hauses aus und vertrieb die Einbrecher. Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 04101 / 202-0 an die Polizei in Pinneberg zu wenden. Gerade in der beginnenden dunklen Jahreszeit ruft die Polizei die Mitbürger zu erhöhter Wachsamkeit auf. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de