Bad Segeberg (ots) – Polizeihauptkommissar Marc Träger tritt am 01. Februar 2018 als neuer Stationsleiter der Polizeidienststelle in Trappenkamp die Nachfolge von Torsten Bohlmann an, der dienstlich zum Polizeirevier Norderstedt gewechselt ist. Zwecks Vorstellung lädt Herr Träger am Freitag, den 02. Februar 2018, um 11 Uhr, die örtlichen Medienvertreter zu seiner Vorstellung ein. Diese findet in den Räumlichkeiten der Dienststelle in Trappenkamp, Am Markt 28, statt. Um Zusage per Email an pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de bis zum 31. Januar 2018 wird gebeten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de