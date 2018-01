Bad Segeberg (ots) – Am 03. Januar 2018 ist Beamten des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg im Rahmen ihrer Streife ein 11-jähriges Mädchen aufgefallen, das auf einem so genannten „Self-Balance-Board“ den Gehweg befahren hat. Bei „Self-Balance-Boards“ kann es sich um elektrische Einräder oder um so genannte „Hoverboards“ handeln. Diese werden rechtlich als Fahrzeuge ähnlich einem „Segway“ mit integrierter elektronischer Balance-, Antriebs-, Lenk- und Verzögerungstechnik eingestuft. Die Steuerung erfolgt durch Gewichtsverlagerung. Die Fahrzeuge erreichen laut Herstellerangaben Höchstgeschwindigkeiten bis zu 20 km/h. Aus gegebener Veranlassung weist die Polizei in diesem Zusammenhang darauf hin, dass derartige vermeintliche Spielgeräte im Öffentlichen Straßenverkehr, d. h. weder auf Straßen noch auf Geh- und Radwegen benutzt werden dürfen. Hierfür sind die Geräte allein aus Sicherheitsaspekten, sprich Bremsen und Beleuchtung, regelmäßig nicht zulassungsfähig. Selbst bei einer Zulassung wäre eine Fahrerlaubnis der Klasse B (Personenkraftwagen) erforderlich. Die Nutzung auf Privatgrundstücken ist hingegen unproblematisch. Allerdings rät die Polizei dazu, insbesondere bei der Benutzung durch Kinder oder Jugendliche geeignete Schutzkleidung, Protektoren bzw. Helme zu tragen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de