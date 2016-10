POL-SE: Trappenkamp, Königsberger Straße / Polizei erbittet Hinweise nach sechs Kelleraufbrüchen im Mehrfamilienhaus

Bad Segeberg (ots) – In der Zeit von Samstag, den 08.10.16, 15.00 Uhr, bis zum Sonntag, 16.00 Uhr, wurden in Trappenkamp sechs Keller in zwei Mehrfamilienhäusern in der Königsberger Straße aufgebrochen. Unter anderem wurden Werkzeuge, Funkgeräte und ein ferngesteuertes Auto entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Eventuelle Hinweise bitte an die Polizei Trappenkamp unter 04323-805270. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de