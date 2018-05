Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Freitag durchsuchten die Ermittler der Ermittlungsgruppe Betäubungsmittel von der Kriminalpolizei Pinneberg die Wohnung eines 26-jährigen Mannes in Uetersen, nachdem Hinweise auf unerlaubten Drogenbesitz eingegangen waren. In der Wohnung stießen die Polizisten auf verschiedene Betäubungsmittel, unter anderem wurden Cannabisblüten, Kokain, Ecstasy und LSD aufgefunden. Außergewöhnlich war der Fund von fast 4 Kilogramm Opium. Opium wird aus den Samenkapseln des Schlafmohns gewonnen und oral konsumiert oder geraucht. Rohopium ist zudem der Grundstoff zur Herstellung von Heroin. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der Beschuldigte befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt. Ihn erwartet nun ein Gerichtsverfahren wegen des Besitzes nicht geringer Mengen Betäubungsmittel. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de