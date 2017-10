Bad Segeberg (ots) – Samstagabend kontrollierte eine Polizeistreife einen schwarzen Audi A 4 mit polnischen Kennzeichen, nachdem Zeugen mitgeteilt hatten, dass dieser in starken Schlagenlinien geführt würde. Ein Zeuge hatte die Beamten gegen 21:25 Uhr im Tornescher Weg angesprochen und auf den Audi hingewiesen. Während die Polizisten die Verfolgung aufnahmen, ging ein weiterer Anruf einer Zeugin ein. Der Audi befände sich jetzt im Ohlenhoff und konnte schließlich im Baumschulenweg angehalten werden. Der 39-jährige Fahrer aus Uetersen erreichte bei der anschließenden Atemalkoholmessung einen Wert von über 2,3 Promille und durfte seinen Führerschein abgeben. Vor der Kontrolle sei der Wagen über die Wittstocker Straße in die Ahrenloher und weiter in den Ohlenhoff geführt worden. Im Vorwege soll es aufgrund der Fahrweise beinahe zu einer Kollision mit dem Gegenverkehr gekommen sein ohne dass sich bisher ein Geschädigter gemeldet hätte. Mögliche durch den Audi gefährdete Verkehrsteilnehmer sowie Zeugen melden sich bitte unter 04122 70530 bei der Polizei Uetersen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de