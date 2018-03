Bad Segeberg (ots) – Bereits am Sonntag, 11.03.2018, hat ein bislang unbekannter Täter in Uetersen einen BMW aufgebrochen und aus dem Fahrzeug das Multifunktionslenkrad entwendet. Der BMW war in einem Carport auf einem Grundstück in der Seminarstraße in Höhe der Nummer 61 abgestellt. Durch die bisherigen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass ein Täter das Grundstück in dem Zeitraum von 02:34 – 02:58 Uhr mehrfach betreten und wieder verlassen hat. Vermutlich tat er dies, da in dem Zeitraum mehrere Personen, die vermutlich von einer Feier in der nahegelegenen Gaststätte „Zur Erholung“ kamen, das Grundstück in Richtung Meßtorffstraße passierten und den Täter möglicherweise bei der Tatausführung störten. In dem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Pinneberg nach Zeugen, die zu der genannten Zeit in Tatortnähe verdächtige Personen gesehen haben. Insbesondere die Personen, die an dem Grundstück vorbeigekommen sind, könnten für die Kriminalpolizei von Bedeutung sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Pinneberg unter Tel. 04101 / 202-0 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de