Bad Segeberg (ots) – In der Sylvesternacht (01.01.2018), gegen 02:10 Uhr, ist es im Tornescher Weg zum Brand eines Gewächshauses gekommen. Näheres ist der Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbandes des Kreises Pinneberg zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/3827945 Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein pyrotechnischer Gegenstand die Umwandung des Gewächshauses durchschlagen und anschließend die folienartige Beschattung in Brand gesetzt haben. Der Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung geben können bzw. Personen beobachtet haben, die in diesem Bereich Feuerwerkskörper gezündet haben. Etwaige Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101 2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

