Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es in der Schillerstraße und Am Gehölz zu Diebstählen aus Autos des Herstellers BMW gekommen. In der Schillerstraße drangen Unbekannte gewaltsam in den im Carport geparkten Wagen ein und stahlen die Tachoanzeige. Am Gehölz bauten die Täter das Navigationsgerät aus. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die vor beziehungsweise während der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Etwaige Hinweise nehmen die Ermittler unter 04101 2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de