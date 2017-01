POL-SE: Uetersen – Fahrraddieb mit gefälschten Ausweisen festgenommen

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht zum Montag, den 09.01., ist es im Tornescher Weg zu einem Einbruchdiebstahl und dem Diebstahlversuch mehrerer Fahrräder gekommen, infolgedessen die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen konnte. Um kurz vor zwei Uhr beobachtete eine aufmerksame Anwohnerin, wie zwei verdächtige Personen mehrfach vor dem Hochhaus auf- und abgingen. Eine der Personen kletterte schließlich über eine Mauer auf den Laubengang des Hauses, riss von dort aus zwei Überwachungskameras in einem Vorraum herunter und entledigte sicher dieser anschließend in einer Mülltonne. Nach diesen Vorbereitungen stieg er in einen Fahrradschuppen und reichte seinem Komplizen ein Fahrrad über die Tür hinaus. Anschließend begaben sich beide zu einem weiteren Fahrradschuppen. Aus Richtung dieses Schuppens, der sich nicht mehr im Sichtbereich der Anruferin befand, vernahm sie dennoch Aufbruchgeräusche. Kurz darauf konnte sie beobachten, wie sich beide Täter mit Fahrrädern in Richtung Tornescher Weg von dannen machten. Aufgrund der Beobachtungen und Mitteilungen der Anwohnerin gelang es den eingesetzten Polizeibeamten, einen der beiden Täter vorläufig festzunehmen. Seinem Mittäter gelang unterdessen die Flucht. Bei der weiteren Tatort- und Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten drei weitere Fahrräder am Tatort fest, welche die Täter offensichtlich für einen späteren Abtransport bereitgestellt hatten. In einem Fahrradkorb fanden sie ein durchtrenntes Fahrradschloss. Auch die abgerissenen Überwachungskameras konnten die Beamten, wie von der Zeugin beschrieben, in einer Mülltonne feststellen. Der zweite Schuppen war aufgebrochen. Bei den weiteren Überprüfungen stellte die Polizei einen Schraubendreher sicher, den der Festgenommene in seiner Jackentasche bei sich trug. Außerdem stellten sich der griechische Führerschein und der griechische Ausweis, den er mitführte, als Komplettfälschung heraus. Die eingetragenen Daten waren dementsprechend falsche Personalien. Tatsächlich handelte es sich um einen 19-jährigen Uetersener mit albanischer Herkunft. Die Beamten führten ihn einer erkennungsdienstlichen Behandlung durch die Kriminalpolizei Pinneberg zu. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, besonders schweren Fall des Diebstahls sowie wegen Urkundenfälschung. Zum Mittäter ist bisher nur bekannt, dass er schwarz gekleidet war und ein schwarzes Cap trug. Hinweise zu dieser Person oder zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tatbegehung nimmt die Polizei Uetersen unter 04122-70530 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Tobias Köhler Telefon: 04551-884-2021 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de