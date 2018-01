Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen ist es in der Straße Großer Sand zu einem Einbruch in eine Spielhalle gekommen, infolgedessen die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen hat. Kurz vor sieben Uhr lief in einer Sicherheitsfirma der Alarm auf, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Eine umgehend entsandte Streife der Polizeistation Uetersen stellte vor Ort eine beschädigte Verglasung an dem betroffenen Objekt in der Innenstadt fest und umstellte mit weiteren Kräften das Gebäude. Eine Absuche verlief zunächst negativ. Im weiteren Verlauf jedoch erkannten die eingesetzten Kolleginnen und Kollegen den auf einem Überwachungsvideo aufgezeichneten Täter. Dieser war den Beamtinnen und Beamten bereits aus vorangegangenen Einsätzen hinlänglich bekannt, so dass kurz darauf die Festnahme des 24-Jährigen in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Uetersen erfolgte. Im Rahmen einer mit dieser Maßnahme einhergehenden Wohnungsdurchsuchung stellte die Polizei mehrere Beweismittel sicher. Hierzu zählt insbesondere das Stehlgut aus dem in Rede stehenden Einbruch in die Spielhalle. Im Anschluss an die kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe mangels vorliegender Haftgründe entlassen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de