Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von vergangenem Samstag auf Sonntag ist es nach einem versuchten Einbruch Am Markt zu einer Verfolgung der Täter gekommen, die im weiteren Verlauf durch Polizeibeamte festgenommen werden konnten. Um 03:14 Uhr am frühen Sonntagmorgen informierte ein Zeuge die Polizei darüber, dass zwei Personen gewaltsam in eine Parfümerie eindringen würden. Bei Eintreffen der Streifenwagen ergriffen die Einbrecher zu Fuß über den Marktplatz, die Wassermühlenstraße und die Berliner Straße die Flucht. In der Berliner Straße gelang den Einsatzkräften der Polizeistation Uetersen und des Revier Wedel schließlich die Festnahme. Die Polizisten brachten die beiden 21 und 22 Jahre alten Tatverdächtigen aus Uetersen zwecks weiterer Maßnahmen auf das Polizeirevier Pinneberg. Die Kriminalpolizei Pinneberg übernahm die weiteren Ermittlungen. Nach Abschluss der Maßnahmen entließen die Ermittler die Beschuldigten mangels Haftgründen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de