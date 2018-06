Bad Segeberg (ots) – Am Sonntag, den 24. Juni 2018, ist es, gegen 17:00 Uhr, zu einer Manipulation an einem Geldspielautomaten in einer Spielhalle in Uetersen gekommen. Zwei männliche Personen konnten festgenommen werden. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, erspielten die insgesamt drei Personen in wenigen Minuten einen Bargeldbetrag in einer Höhe von über 1000 Euro. Da dies aus technischen Gründen nicht möglich ist, zogen die Mitarbeiter der Spielhalle die Polizei hinzu. Eine Person konnte sich jedoch bereits vor dem Eintreffen der Polizei entfernen. Nach der Festnahme übernahmen die zuständigen Kriminalbeamten die 44-jährigen und 36-jährigen Männer, führten Vernehmungen durch und stellten Bargeld in Höhe von über 2000 Euro sicher. Die Ermittler entließen die Pinneberger im Anschluss an die kriminalpolizeilichen Maßnahmen auf Grund mangelnder Haftgründe. Zwischen dem 22. Juni 2018 und dem 24. Juni 2018 sollen weitere Spielautomaten in zwei Spielhallen in Norderstedt und Quickborn manipuliert worden sein. Ob Tatzusammenhänge bestehen ist der Zeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern noch an. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de