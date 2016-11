POL-SE: Uetersen – Mann vermisst – Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und um Verbreitung durch die Medien

Bad Segeberg (ots) – Seit gestern Morgen wird ein 22-jähriger Mann aus Uetersen im Kreis Pinneberg vermisst. Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung und Verbreitung der Fahndung durch die Medien. Nach bisherigen Erkenntnissen bestieg Burak A. gestern Morgen um 8 Uhr am Bahnhof Elmshorn einen Zug in Richtung Westerland. Herr A. soll auf Medikamente angewiesen sein. Eine Beschreibung des jungen Mannes liegt vor: Herr A. ist etwa 1,8 Meter groß und verfügt neben einem türkischen äußeren Erscheinungsbild und einer hageren Gestalt über kurzes dunkles Haar sowie über einen Vollbart. Weiter ist er vermutlich mit einer weißen Jogginghose, einer schwarzen langen Kapuzenjacke und einer dunklen Wollmütze bekleidet. Darüber hinaus trägt er lilafarbene Sportschuhe. Herr A. ist Brillenträger, trug jedoch zum Zeitpunkt seines Verschwindens keine Brille. Ein Lichtbild der vermissten Person ist dieser Medieninformation beigefügt. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort der Person bitte umgehend an die 110! Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de