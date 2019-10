Zwölfjähriger steigt ohne Eltern in Zug Nach den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel ist ein Zwölfjähriger bei der Rückreise am vollen Bahnhof versehentlich ohne seine Eltern in den Zug nach Hamburg gestiegen. Die Polizei sammelte den Jugendlichen an einem anderen Bahnhof wieder ein und fuhr ihn nach Hause, teilten die B

Rund 25 000 Hektar Kiefernwälder in Brandenburg geschädigt Mit einer Fläche von rund 25 000 Hektar gilt fast die Hälfte der Kiefernwälder im Landkreis Elbe-Elster im Süden Brandenburgs als geschädigt. Die Gründe seien die Dürre und die hohen Temperaturen in diesem und dem vergangenen Jahr, aber auch der Pilz Diplodia, sagte der Leiter Forstwirtschaft im Lan

Umweltminister Albrecht besichtigt Deichverstärkung Schleswig-Holstein hat beim Küstenschutz an der Nordsee nachgerüstet. Die Deichverstärkung bei Dagebüll im Kreis Nordfriesland ist nun fertig, und Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) kommt heute zur Besichtigung. In Schleswig-Holstein stehen an der Nordseeküste 305 Kilometer Deich an vorders

Abschied von Günter Kunert: Trauerfeier in Schenefeld Zwei Wochen nach dem Tod von Günter Kunert findet heute in Schenefeld im Kreis Steinburg eine öffentliche Trauerfeier für den Schriftsteller statt. Auch der Liedermacher und Dichter Wolf Biermann wolle dort Abschied nehmen, sagte Kunerts Adoptivtochter Lore Reimann als Organisatorin der säkularen Fe

Festakt in Kiel: Merkel fordert Bekenntnis zur Eigenverantwortung Kiel/Berlin/Mödlareuth (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Tag der Deutschen Einheit zu mehr Zusammenhalt, gegenseitigem Verständnis und zur Übernahme von Eigenverantwortung aufgerufen. Beim zentralenFestakt in Kielwarnte Merkel am Donnerstag davor, ähnlich wie zu DDR-Zeiten "die Ursa

Kiels Handballer im Pokal-Viertelfinale in Stuttgart Titelverteidiger THW Kiel muss im Viertelfinale des deutschen Handball-Pokals beim TVB Stuttgart antreten. Das ergab am Donnerstag die Auslosung im Anschluss an das letzte Achtelfinale, das der Bundesliga-Tabellenführer TSV Hannover-Burgdorf 26:20 (15:9) gegen den gastgebenden Meister SG Flensburg-H

Tag der Deutschen Einheit: Günther: "Nicht von Angstmachern in Extreme treiben lassen" Bei einem Festakt in Kiel äußern sich Kanzlerin Angela Merkel und Bundesratspräsident Daniel Günther zum Stand der deutschen Einheit. Merkel fordert Mut zu kontroversen Diskussionen. Zehntausende Menschen ziehen an diesem Donnerstag durch die Kieler Innenstadt und flanieren am Fördeufer entlang, hi

26:20-Sieg in Flensburg: Hannovers Handballer werfen Meister Flensburg aus dem Pokal Hamburg (dpa) - Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt ist im Achtelfinale des DHB-Pokals gescheitert. Die Norddeutschen unterlagen vor 4855 Zuschauern in der heimischen Arena dem Bundesliga-Tabellenführer TSV Hannover-Burgdorf mit 20:26 (9:15). Beste Werfer des Spiels waren Jim Gottfridsson mit se