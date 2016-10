POL-SE: Uetersen / Polizei bittet nach einem Raubüberfall am 02. September 2016 um Hinweise

Bad Segeberg (ots) – Bereits am 02.09.16 kam es in Uetersen, Große Twiete, zu einem Raubüberfall auf einen Taxifahrer. Dieser hatte am Tattag auf dem Weg zu einem vermeintlichen Fahrgast in der Straße „Große Twiete“ gegen 01.20 Uhr angehalten, weil dort ein Mann zusammengekauert am Straßenrand saß. Plötzlich war er dann von drei Männern überfallen worden, die dann mit seinen Einnahmen flohen. Die Männer wurden als schlank und etwa 1,80 bis 1,90 m groß beschrieben. Einer trug Schuhe von Nike, ein anderer einen dunklen Kapuzenpullover. Eine Fahndung nach ihnen war seinerzeit erfolglos verlaufen. Ermittlungen haben nun ergeben, dass ein Beschuldigter das tatbetroffene Taxi am 02.09.2016, um 00.48 Uhr, aus einer Telefonzelle in der Marktstraße in Uetersen bestellt hat. Die Ermittler fragen daher nun, ob jemand dazu Beobachtungen gemacht hat. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101-2020. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de