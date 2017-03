POL-SE: Uetersen – Polizei nimmt zwei Einbrecher fest

Bad Segeberg (ots) – Um zwei Uhr in der Nacht ist es gestern im Bereich der Innenstadt zu einem Einbruch in eine Eisdiele gekommen, infolgedessen die Polizei zwei flüchtende Tatverdächtige festgenommen hat. Zwei junge Männer aus der benachbarten Hansestadt Hamburg im Alter von 20 und 23 Jahren verschafften sich am Sonntag in aller Frühe gewaltsam einen Zugang zu einer Eisdiele in der Fußgängerzone und durchwühlten auf ihrem Beutezug nahezu sämtliche Schränke des Gastronomiebetriebs. Nachdem ein Zeuge verdächtige Geräusche aus den Räumlichkeiten der Eisdiele vernommen hatte, verständigte dieser umgehend die Polizei und näherte sich den Geschäftsräumen, so dass die beiden Einbrecher unverzüglich die Flucht ergriffen. Dank der frühzeitigen Alarmierung der Polizei konnten die zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten die beiden flüchtenden Männer nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß festnehmen und dem Polizeigewahrsam Pinneberg zuführen. Zwischen dem Diebesgut befand sich neben diversen Flaschen an Alkoholika zudem eine Menükarte der Eisdiele. Einen weiteren Teil der Beute hatten die Männer zuvor auf ihrer Flucht verloren. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de