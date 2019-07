Bad Segeberg (ots) – Gestern Abend kam es in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses im Tornescher Weg zu einem Feuer. Die Feuerwehr verhinderte durch ihre Löscharbeiten, dass sich das Feuer ausbreiten konnte und Personen zu Schaden kamen. Gegen 20:40 Uhr bemerkte ein Anwohner, dass Rauch aus einem der Kellerfenster aufstieg. Nach den Löscharbeiten durch die Feuerwehr stellten die Polizeibeamten fest, dass in einem der Kellerverschläge Hausrat in Brand geraten war. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Sandra Mühlberger Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160/3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de