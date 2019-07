Bad Segeberg (ots) – In den frühen Morgenstunden des 11. Juli 2019 überfiel ein 27-jähriger Mann aus Uetersen eine Spielhalle. Er bedrohte die 71-jährige Angestellte der Spielhalle mit einem Messer und raubte Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Mitarbeiterin der Spielhalle wurde durch den Überfall nicht verletzt. Die Polizei setzte zur Fahndung nach dem Täter unter Anderem einen Diensthund ein. Noch am selben Tag überkam den Täter das schlechte Gewissen und der Räuber stellte sich im Beisein seines Anwaltes am frühen Abend der Polizei. Die Polizeibeamten nahmen den 27-Jährigen fest und das Amtsgericht Itzehoe erließ einen Haftbefehl wegen schweren Raubes. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Sandra Mühlberger Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de