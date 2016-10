POL-SE: Uetersen – Streit unter Jugendlichen

Bad Segeberg (ots) – Gestern Abend sind in der Fußgängerzone zwei Jugendliche aneinander geraten. Beide Personen haben sich im Rahmen einer Rangelei leicht verletzt. Gegen 20 Uhr begegneten sich in der Straße Am Markt zwei 17-Jährige und gerieten in Streit. Im Rahmen der Auseinandersetzung kam es Zeugenaussagen zufolge zu einer Rangelei, infolgedessen die Scheibe eines Geschäftes zu Bruch ging. Die fortan jeweils Beschuldigten einer Körperverletzung kamen mit leichten Verletzungen davon, wobei einer der beiden Kontrahenten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert wurde. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de