Bad Segeberg (ots) – Montagabend ist es in der Straße Kleiner Sand zum Einbruch in eine Bankfiliale gekommen, bei dem die alarmierte Polizei den Täter noch im Gebäude festgenommen hat. Um 22:17 Uhr erhielt die Kooperative Leitstelle in Elmshorn über die Alarmauslösung in der Bank Kenntnis und entsandte mehrere Streifenwagen zum Einsatzort. Unmittelbar darauf eintreffende Beamte der Polizeistation Uetersen nahmen noch in den Räumlichkeiten einen 24 Jahre alten Mann vorläufig fest, der sich im Gebäude versteckt hatte. In dessen Rucksack fanden die Polizisten sowohl diverse Tatwerkzeuge als auch einen vierstelligen Bargeldbetrag. Nach ersten Erkenntnissen dürfte sich der Tatverdächtige nach Betreten des Vorraums durch die ganztägig geöffnete Eingangstür anschließend gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen sowie zum Kassenraum verschafft haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe führten die Ermittler den jungen Mann aus Uetersen gestern einem Haftrichter beim Amtsgericht Elmshorn vor, der Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige befindet sich jetzt in der Justizvollzugsanstalt Itzehoe. Der Mann ist den Ermittlern nicht unbekannt. Auch nach einem Einbruch in eine Spielhalle vom 05. Januar 2018 konnten ihn die Beamten als Tatverdächtigen ermitteln. Näheres ist der Pressemitteilung vom 05. Januar 2018 zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3832194 Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

