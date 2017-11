Bad Segeberg (ots) – In Uetersen ist es am Morgen des 20.11.2017 zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich eine Person tödliche Verletzungen zuzog. Ein 57-jähriger LKW-Fahrer aus Elmshorn beabsichtigte gegen 08:38 Uhr, mit seinem Fahrzeug an der Kreuzung Jahnstraße/Schanzenstraße/Kleiner Sand nach rechts auf die Jahnstraße in Richtung Tornesch abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem in gleicher Richtung fahrenden Fahrradfahrer. Durch die Wucht des Zusammenpralls stürzte der Radfahrer, geriet unter den LKW und wurde von diesem überrollt. Die dadurch erlittenen Verletzungen waren derart schwer, dass Reanimationsversuche von Zeugen und Rettungskräften erfolglos blieben und der 35-Jährige Uetersener den Verletzungen am Unfallort erlag. Für die weitere Unfalluntersuchung wurde daher auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Tobias Köhler Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de