Bad Segeberg (ots) – Zu einem Unglücksfall ist es heute in der Straße Behrs Tannen in Uetersen gekommen. Ein 80-jähriger Anwohner entfernte um 13:40 Uhr mit einem Gas- /Unkrautbrenner das Unkraut vor seinem Haus, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache dabei selbst in Brand geriet. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Anwohner zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus nach Hamburg. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de