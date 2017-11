Bad Segeberg (ots) – Seit Mittwoch, 17:00 Uhr, wird Tobias H. aus Uetersen vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 24-jährigen. Der junge Mann hat seinen gewohnten Lebenskreis, ohne Angabe von Gründen, verlassen. Der derzeitige Aufenthaltsort oder mögliche Anlaufadressen sind nicht bekannt. Die vermisste Person kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 185 cm groß / 80 kg schwer / rot-blonde, lange, an den Seiten kahlrasierte, Haare / rot-blonder Kinn- und Oberlippenbart / grün-blaue Augen. Zur Bekleidung kann nur gesagt werden, dass er weiße Adidas Sneaker trägt. Wer Angaben zu dem Verschwinden oder dem Aufenthalt von Tobias H. machen kann, möge sich bitte mit der Kriminalpolizei in Pinneberg (Tel. 04101 / 202-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

