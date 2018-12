Bad Segeberg (ots) – In einer umfangreichen Kontrollaktion hat die Polizei Uetersen die Fahrräder von Grund- und Gesamtschülern überprüft. Neben der regelmäßigen Überwachung im Rahmen der Schulwegsicherung überprüfte die Polizeistation Uetersen am 28.11.2018 an insgesamt drei Schulen mit gezielten Kontrollen die Verkehrssicherheit der Fahrräder von Schulkindern. An der Grundschule in Uetersen (Friedrich-Ebert-Schule), Grundschule Heidgraben und Gesamtschule Tornesch (KGST) nahmen die dafür eingesetzten Beamten insgesamt 145 Fahrräder der Schülerinnen und Schüler unter die Lupe. Dabei stellten sie 117 verkehrssichere (80,69%) und 28 (19,31%) verkehrsunsichere Fahrräder fest. Kinder mit mangelhaften Fahrrädern bzw. deren Eltern müssen die Räder nun nachbessern lassen und anschließend erneut bei der Polizei vorführen. Schülerinnen und Schüler mit verkehrssicheren Fahrrädern können dagegen an einem Preisausschreiben der Fahrrad-Aktion „Schon gecheckt“ teilnehmen. Hintergrund der landesweiten Aktion „Schon gecheckt“ ist die Sicherheit von Radfahrern, die – neben Fußgängern – regelmäßig die Gruppe der Verkehrsteilnehmer sind, die einem besonderen Risiko unterliegen. Sie sind, bedingt durch fehlende Knautschzonen oder Sicherheitsgurte, direkt dem Verkehr und dessen Einflüssen ausgesetzt. Neben anderen ist ein Sicherheitsaspekt dabei die Sichtbarkeit der Radfahrer und ihrer Fahrräder, um Fahrradfahrende als Risikogruppe zu stärken. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

