POL-SE: Wahlstedt / Anrufer gibt sich als Polizist aus

Bad Segeberg (ots) – In den letzten Tagen hat sich erneut ein Anrufer fälschlicherweise als Polizist ausgegeben. Betroffen waren diesmal zwei Wahlstedter. Der Anrufer nutzte dabei den selten vorkommenden Namen eines Polizisten, der tatsächlich bis vor kurzem seinen Dienst in Wahlstedt versehen hat. Er berichtete von einer angeblichen Festnahme, bei der Hinweise auf die Angerufenen und deren Vermögen gefunden wurden. In diesem Zusammenhang fragte er am Telefon nach Wertgegenständen und Bargeld im Haus. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang erneut zu besonderer Vorsicht. Informieren Sie die Polizei zeitnah über den Notruf 110, sofern Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt. Geben Sie keine Auskünfte über Wertsachen im Haus oder Vermögensverhältnisse. Beenden Sie das Gespräch. Weitere Sicherheitstipps finden Sie unter dem Link http://www.polizei-beratung.de. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de