POL-SE: Wahlstedt – Bad Segeberg / Polizei erbittet Hinweise nach Einbrüchen

Bad Segeberg (ots) – In der Zeit von Donnerstag, den 02.03.17, 17.30 Uhr, bis Samstag, den 04.03.17, 21.00 Uhr, kam es in Wahlstedt und Bad Segeberg zu vier Wohnungseinbrüchen. Betroffen waren zwei Einfamilienhäuser in Wahlstedt, in der Straße „Am Eichengrund“ und in der Grevenkoppel sowie zwei Einfamilienhäuser in Bad Segeberg, in der Dorfstraße und im Amselweg. Entwendet wurde Schmuck. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Außerdem wurde in der Zeit von Sonntag, den 05.03.17, 11.00 Uhr, bis Montag, den 06.03.17, 08.00 Uhr, in Wahlstedt in zwei Firmengebäude in der Holsteinstraße eingebrochen. Eventuelles Diebesgut ist hier noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Segeberg unter 04551-8840. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de