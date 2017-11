Bad Segeberg (ots) – In Wahlstedt ist es am Montagmorgen zu einem Betriebsunfall mit mehreren verletzten Personen gekommen. Gegen 06:10 Uhr kippte in einem örtlichen Unternehmen für Haushalts- und Körperpflegeprodukte beim Umfüllen ein 1000-Liter-Container mit Essigsäure um, so dass etwa 800 Liter ausliefen. Eigene Versuche der Mitarbeiter, den Austritt zu verdünnen und den Schaden mit werkseigenen Mitteln zu beheben, schlugen fehl, so dass schließlich die Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst alarmiert wurden. Vier Personen begaben sich mit Atemwegsreizungen in ärztliche Behandlung. Die Gefahrenstelle wurde durch die Feuerwehr beseitigt und der betroffene Hallenbereich mit Hochleistungslüftern belüftet. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Tobias Köhler Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de