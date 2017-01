POL-SE: Wahlstedt, Bjerringbrostraße / Festnahme nach versuchter schwerer Brandstiftung in Wahlstedt

Bad Segeberg (ots) – Am Dienstagabend, den 10.01.2017, konnte die Polizei in Wahlstedt nach einer versuchten schweren Brandstiftung einen Tatverdächtigen festnehmen. Gegen 17.30 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür einer Hausbewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Bjerringbrostraße. Als diese öffnete, verschwand der ihr vom Sehen bekannte Mann. Kurze Zeit später bemerkte die Hausbewohnerin Brandgeruch und entdeckte vor ihrer Wohnungstür einen brennenden Müllbeutel. Der Müllbeutel konnte durch sie schnell gelöscht werden. In Begleitung einer weiteren Person suchte sie daraufhin eine andere Wohnung in dem Mehrfamilienhaus auf, in dem sie den Mann vermutete, der bei ihr geklingelt hatte, um zu fragen, ob er das Feuer gelegt habe. Der 29-Jährige aus Bad Segeberg gab die Tat zu, bedrohte die Geschädigte jedoch mit einer weiteren Tat. Die zwischenzeitlich eintreffende Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Erstmaßnahmen wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter vorgeführt. Der Mann befindet sich nun in der geschlossenen Abteilung des Krankenhauses Rickling. Am Dienstagabend, den 10.01.2017, konnte die Polizei in Wahlstedt nach einer versuchten schweren Brandstiftung einen Tatverdächtigen festnehmen. Gegen 17.30 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür einer Hausbewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Bjerringbrostraße. Als diese öffnete, verschwand der ihr vom Sehen bekannte Mann. Kurze Zeit später bemerkte die Hausbewohnerin Brandgeruch und entdeckte vor ihrer Wohnungstür einen brennenden Müllbeutel. Der Müllbeutel konnte durch sie schnell gelöscht werden. In Begleitung einer weiteren Person suchte sie daraufhin eine andere Wohnung in dem Mehrfamilienhaus auf, in dem sie den Mann vermutete, der bei ihr geklingelt hatte, um zu fragen, ob er das Feuer gelegt habe. Der 29-Jährige aus Bad Segeberg gab die Tat zu, bedrohte die Geschädigte jedoch mit einer weiteren Tat. Die zwischenzeitlich eintreffende Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Erstmaßnahmen wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter vorgeführt. Der Mann befindet sich nun in der geschlossenen Abteilung des Krankenhauses Rickling. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

