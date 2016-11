POL-SE: Wahlstedt, Bjerringbrostraße /Feuer im Dachboden eines Mehrfamilienhauses

Bad Segeberg (ots) – Am heutigen Tage, gegen 12 Uhr, brannte es in Wahlstedt auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses. Der Hausmeister des Gebäudes bemerkte bei einer Kontrolle starken Qualm im Bereich des Dachbodens und alarmierte die Feuerwehr. In dem dortigen Bereich befinden sich die Verschläge der Wohnparteien. Nach ersten Erkenntnissen brannten mehrere gelagerte Kleidungsstücke in einem der Verschläge. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Am Gebäude entstand kein Schaden. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de