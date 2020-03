Bad Segeberg (ots) – Am Wochenende ist es in der Holsteinstraße in Wahlstedt zu zwei Einbrüchen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen Unbekannte zwischen Samstagmittag (21.03.2020) und Montagmorgen (23.03.2020) in einen Imbiss ein und stahlen Bargeld und Getränke. An einem Rolltor einer nahen Wäscherei stellten Angestellte am frühen Montagmorgen ein beschädigtes Fenster fest und informierten die Polizei. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter 04551 884-0 entgegen.

Quelle: presseportal.de