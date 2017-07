Bad Segeberg (ots) – In der gestrigen Nacht brannte gegen 23:20 Uhr die Stallung eines Reiterhofes im Wiesenweg. Menschen und Tiere waren dadurch nicht in Gefahr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte ein Blitzschlag infolge des starken Gewitters ursächlich für den Ausbruch des Feuers gewesen sein. Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe durch die Kriminalpolizei Bad Segeberg dauern an. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Seyma Stephan Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

