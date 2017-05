POL-SE: Wahlstedt, Holsteinstraße / 40-Jähriger bei Einbruch festgenommen

Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen konnte in Wahlstedt ein Einbrecher vorläufig festgenommen werden. Ein Zeuge hatte der Polizei gegen 05.30 Uhr mitgeteilt, dass gerade in ein Büro in der Holsteinstraße eingebrochen werde. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Täter, einen 40-Jährigen aus Wahlstedt, noch am Tatort antreffen und vorläufig festnehmen. Wie sich herausstellte, war der Einbrecher erst am Montag aus der Haft entlassen worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wird er heute Nachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt. Das Ergebnis wird nachberichtet. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de