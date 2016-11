POL-SE: Wahlstedt, Klein Gladebrügge, Leezen / Durchsuchungen führen zum Auffinden von gestohlenen Fahrzeugen

Bad Segeberg (ots) – Der Kriminalpolizei Bad Segeberg ist im Rahmen von Durchsuchungen ein Ermittlungserfolg gelungen. Sie fanden mehrere gestohlene Personenkraftwagen und Kraftfahrzeugteile. Beamte der Kriminalpolizei Bad Segeberg durchsuchten mit Unterstützung des Polizeiautobahnreviers Ratzeburg und des Polizeireviers Bad Segeberg am Donnerstag und am Freitag im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens mehrere Objekte in Wahlstedt, Klein Gladebrügge und in Leezen. Die Beamten stellten in den Hallen fünf hochwertige Fahrzeuge, ein Motorrad sowie erhebliche Mengen an Fahrzeugteilen sicher. Es besteht der Verdacht, dass es sich hierbei um Diebesgut handelt. Die polizeilichen Ermittlungen werden noch eine geraume Zeit in Anspruch nehmen, um die aufgefundenen Fahrzeugteile einzelnen Tatorten zuordnen zu können. Der 43-jährige Beschuldigte, gegen den bereits mehrere Haftbefehle vorliegen, befindet sich auf der Flucht. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de