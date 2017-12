Bad Segeberg (ots) – Bad Segeberg (ots) – Bezugnehmend auf die Medieninformation der Polizeidirektion Bad Segeberg vom 18.12.2017: (http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3818901). Die Polizei sucht die ein oder zwei Verkehrsteilnehmer, die hinter dem Fahrzeug, Seat Arosa, der 24-jährigen Lübeckerin gefahren sind, als wichtige Unfallzeugen. Diese seien am Unfall rechts vorbei und dann weiter in Richtung Neumünster gefahren. Die Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wahlstedt unter 04554 – 70510 in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Christian Hesse Telefon: 04551/884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de