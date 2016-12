POL-SE: Wahlstedt / Polizei erbittet Hinweise nach mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen

Bad Segeberg (ots) – Gestern, am 26.12.16, wurden bei der Polizei ein Einbruch und zwei Einbruchsversuche in Wahlstedt angezeigt. Eingebrochen wurde in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße. Bei einer Doppelhaushälfte im Kiefernweg und einem Reihenendhaus in der Skandinavienstraße blieb es bei einem Versuch. Zudem wurde am 24.12.16 in ein Reihenhaus im Ostpreußenweg sowie in Einfamilienhäuser in der Hans-Dall-Straße und im Haselkamp eingebrochen. Bereits am 23.12.16 verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhäusern in der Fehrenböteler Straße und der Graf-Spee-Straße. Entwendet wurden Schmuck, Elektrogeräte, eine Geldbörse und Bargeld. Die Kriminalpolizei Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04551-8840 um Hinweise. Informationen rund um das Thema Einbruchschutz finden Sie unter http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/The menfelder/Vorbeugung_Beratung/_documents/praeventionPolizei/einbruchs chutz.html . Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de