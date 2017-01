POL-SE: Wahlstedt / Polizei erbittet Hinweise nach zwei Einbrüchen

Bad Segeberg (ots) – Die Polizei erbittet Hinweise nach zwei Einbrüchen in Wahlstedt. Am Montag, den 16.01.17, wurde zwischen 15.00 bis 18.00 Uhr versucht in ein Reihenhaus im Surahammarweg einzubrechen. Am 17.01.16 kam es zwischen 14.30 und 21.30 Uhr außerdem zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Matthias-Claudius-Straße. Hier wurden rund 500 Euro entwendet. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04551-8840 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de