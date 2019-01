Bad Segeberg (ots) – In den Morgenstunden des heutigen Tages ist es im Begegnungsverkehr zwischen Heidmühlen und Wahlstedt zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gekommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen befuhr eine Opelfahrerin gegen 6:30 Uhr die Kreisstraße 102 aus Richtung Heidmühlen kommend in Richtung Wahlstedt. Hinter der Abzweigung in Richtung Schönmoor kam es jedoch zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Kastenwagen, bei der Schäden an den linken Seitenspiegeln beider Fahrzeuge entstanden. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Kastenwagen-Fahrer, der vermutlich mit einem Fahrzeug des Herstellers Ford unterwegs war, unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizeistation Wahlstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter 04554/7051-0 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de