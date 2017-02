POL-SE: Wahlstedt – Polizei informiert über Möglichkeiten des Einbruchschutzes

Bad Segeberg (ots) – Unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters der Stadt Wahlstedt, Herrn Bonse, findet am Mittwoch, den 8. März 2017, eine Präventionsveranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger aus Wahlstedt und dem Umland statt. Jürgen Schlichting vom Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Bad Segeberg wird um 19.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Begegnungsstätte der Volkshochschule Wahlstedt in der Waldstraße 1 einen Vortrag rund um das Thema Einbruchschutz halten. Anschließend wird der Präventionsbeamte den interessierten Zuhörern gemeinsam mit Vertretern eines Errichterunternehmens aus Bad Segeberg für Fragen zur Verfügung stehen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de