Bad Segeberg (ots) – Gestern ist einer Streifenwagenbesatzung in Wahlstedt ein Fahrzeugführer aufgefallen, der um 16:17 Uhr den Bahnübergang in der Kieler Straße überquerte, obwohl die dortige Lichtzeichenanlage bereits auf Rot umgesprungen war. Als der 38-jährige Wahlstedter kontrolliert werden sollte, ignorierte er die deutlichen Anhaltezeichen eines Polizeibeamten, gab Gas und entfernte sich mit seinem grauen Jeep in Richtung Rendsburger Straße. Mit hoher Geschwindigkeit setzte er seine Fahrt fort und überholte mehrfach trotz Gegenverkehrs. Dabei wurde ein entgegenkommender LKW-Fahrer gefährdet, der sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Als der Fahrer hinter einer Fahrzeugschlange an einer Ampel verkehrsbeding anhalten musste, gelang es den Beamten aufzuschließen, ihn anzuhalten und zu kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Den Führerschein hatte er bereits wegen einer Trunkenheitsfahrt verloren. Gegen den rücksichtslosen Trunkenbold wurde eine Anzeige, wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Verkehrsteilnehmer die durch die Fahrweise behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 04554 / 70510 bei der Polizei in Wahlstedt zu melden. Insbesondere der LKW-Fahrer wird aufgefordert, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de