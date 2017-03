POL-SE: Wahlstedt, Rüßweg – Polizei nimmt zwei Einbrecher fest

Bad Segeberg (ots) – In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages ist es in Wahlstedt im Rüßweg zu einem Einbruch in ein Wohngebäude gekommen, infolgedessen die Polizei zwei Männer festgenommen hat. Der 58-jährige Hauseigentümer war in der Nacht aufgewacht, da seine Schlafzimmertür geöffnet wurde. Daraufhin schaute der Wahlstedter nach dem rechten und bemerkte, dass in sein Haus eingebrochen worden war. Die Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt verschafft und einige Zimmer durchwühlt. Der Geschädigte konnte die Männer draußen weglaufen sehen. Die Täter stiegen wenig später in einen PKW und fuhren davon. Die vom Wahlstedter sofort verständigte Polizei konnte das Fluchtauto noch im Wahlstedter Stadtgebiet anhalten. Einer der drei Täter konnte flüchten, die anderen beiden Männer, ein 42-Jähriger und ein 25-Jähriger aus Albanien, wurden festgenommen. Das Diebesgut, u.a. Bargeld und eine Schmuckkette, wurde bei beiden Tätern aufgefunden. Die Täter wurden am Freitagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel dem Haftrichter beim Amtsgericht Bad Segeberg vorgeführt und es wurde Haftbefehl erlassen Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Christian Hesse Telefon: 04551/884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de