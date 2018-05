Bad Segeberg (ots) – Am Sonntag ist bei der Polizei ein Notruf über einen vermeintlichen Flugunfall eingegangen. Eine 57-Jährige Lübeckerin bekam gegen 14:36 Uhr einen Schreck, als Sie mit ihrem Auto die B 205 in Richtung Bad Segeberg befuhr. Aus ihrem Fahrzeug heraus sah Sie etwas, das aus einem Flugzeug heraus an einem kleinen Fallschirm sehr schnell in Richtung Boden herunter fiel. Die Lübeckerin war in Sorge, dass es sich dabei um einen verunglückten Fallschirmspringer handelte und wählte daher den Notruf der Polizei. Die alarmierte Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Wahlstedt konnte jedoch schnell Entwarnung geben. Bei dem Objekt handelte es sich um eine Kupplung und ein Seil, mit dem kurz zuvor einen Segelflieger in die Luft gezogen wurde und das nun an einem Fallschirm wieder zu Boden ging. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de