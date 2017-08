Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Samstagmorgen ist es in Wahlstedt zu einem Raubüberfall auf eine Spielhalle gekommen, infolgedessen der Täter unerkannt mit seiner Beute flüchten konnte. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter gegen 5:00 Uhr Zutritt zu der Spielhalle in der Neumünsterstraße, als diese gerade schließen wollte. Unter vorhalten einer Schusswaffe forderte der Täter von einem Mitarbeiter der Spielhalle die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter mit einem dreistelligen Geldbetrag in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete umgehend eine intensive Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein, welche jedoch ohne Erfolg verlief. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, zwischen 28 und 35 Jahren alt, dunkle Kleidung, maskiert mit einer Sturmhaube und Sonnenbrille. Der Täter soll mit einem möglicherweise russischen Akzent gesprochen haben. Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551-8843110 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Markus Bitter Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: Markus.Bitter@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de