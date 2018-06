Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen ist es in Wahlstedt zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person gekommen. Um 07:40 Uhr befuhr eine 34-Jährige aus Wahlstedt mit ihrem Auto die Dr.-Hermann-Lindrath-Straße vom Gildeweg kommend in Richtung Kronsheider Straße. An der Kreuzung Kronsheider Straße / Dr.-Hermann-Lindrath-Straße wollte sie die Kronsheider Straße überqueren. Dabei übersah sie eine 55-jährige Wahlstedterin, die mit ihrem Fahrzeug die Kronsheider Straße in Richtung Waldstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit der vorfahrtsberechtigten 55-Jährigen. Die 34-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die 55-Jährige wurde mit schweren Verletzungen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de